Cahors Blues Festival : demi-finale du Mississippi Blues Trail Challenge Place Charles de Gaulle, 12 juillet 2023, Cahors.

Le Cahors Blues Festival créé en 1982, est le plus ancien festival de Blues en France. Connu à travers toute l’Europe, ce festival a lieu chaque année en juillet et attire à chacun de ses concerts grande scène en soirée, plusieurs milliers de personnes. Il a aussi bien révélé au public de nombreux artistes peu connus ou inconnus que produit des artistes de Blues parmi les plus célèbres..

Place Charles de Gaulle

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Cahors Blues Festival, created in 1982, is the oldest Blues festival in France. Known throughout Europe, this festival takes place every year in July and attracts several thousand people to each of its concerts on the main stage in the evening. It has both revealed to the public many little-known or unknown artists as well as produced some of the most famous Blues artists.

El Festival de Blues de Cahors, creado en 1982, es el más antiguo de Francia. Conocido en toda Europa, este festival se celebra cada año en julio y atrae a varios miles de personas a cada uno de sus conciertos nocturnos. Ha dado a conocer al público a muchos artistas poco conocidos o desconocidos, así como ha producido algunos de los artistas de Blues más famosos.

Das 1982 gegründete Cahors Blues Festival ist das älteste Bluesfestival in Frankreich. Das in ganz Europa bekannte Festival findet jedes Jahr im Juli statt und zieht bei jedem seiner abendlichen Konzerte auf der großen Bühne mehrere tausend Menschen an. Das Festival hat viele unbekannte oder wenig bekannte Künstler hervorgebracht und einige der berühmtesten Blueskünstler hervorgebracht.

