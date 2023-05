Lot of Saveurs : nocturne des Halles, nocturne des commerces Halles de Cahors, 30 juin 2023, Cahors.

Après une édition de reprise en 2022, Lot of Saveurs prendra de nouveau place dans la cité cadurcienne du 28 juin au 02 juillet prochains, en présence d’Emmanuelle Jary. La célèbre journaliste culinaire (C’est meilleur quand c’est bon), sera présente en tant que marraine du festival, accompagnée de Mathieu Pansard, deuxième membre de ce duo d’explorateurs culinaires. Ces derniers partageront l’affiche avec le Safran du Quercy, or rouge des terres lotoises, produit vedette de l’édition 2023. Le célèbre crocus et ses stigmates seront à découvrir sous toutes leurs formes à l’occasion des différentes animations du festival…

Grand banquet, repas des chefs ou encore brunch seront au menu de cette nouvelle édition, qui fera une fois de plus la part belle aux acteurs de la gastronomie lotoise. Le village mettra les filières agricoles des produits labellisés du Lot sous le feu des projecteurs et accueillera une véritable cuisine de plein air ! Des animations inédites s’y dérouleront et inviteront le public à prendre place derrière les fourneaux…

Lot of Saveurs pourra encore compter sur ses fidèles partenaires tels que le Comité de Promotion des Produits du Lot, les chefs des Bonnes Tables du Lot, les Artisans du goût lotois ou encore l’Union Interprofessionnelle des Vins de Cahors entre autres !

Après ce week-end de festivités, la fête se poursuivra ensuite tout l’été à l’occasion de 7 marchés gourmands !

Cette année, venez nombreux à la rencontre de notre riche culture gastronomique locale et tous ses acteurs qui, plus que jamais, n’attendent que de vous retrouver !.

2023-06-30 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-30 22:00:00. .

Halles de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



After a repeat edition in 2022, Lot of Saveurs will take place again in the city of Cadurcia from June 28 to July 02, in the presence of Emmanuelle Jary. The famous culinary journalist (C’est meilleur quand c’est bon), will be present as godmother of the festival, accompanied by Mathieu Pansard, second member of this duo of culinary explorers. They will share the stage with Saffron du Quercy, the red gold of the Lot region, the star product of the 2023 edition. The famous crocus and its stigmas will be discovered in all their forms on the occasion of the various animations of the festival?

Grand banquet, chefs? meal or brunch will be on the menu of this new edition, which will once again give pride of place to the actors of the Lot gastronomy. The village will put the agricultural sectors of the labelled products of the Lot in the spotlight and will welcome a real open air kitchen! New animations will take place there and will invite the public to take place behind the stoves…

Lot of Saveurs will still be able to count on its faithful partners such as the Committee of Promotion of the Products of the Lot, the chefs of the Good Tables of the Lot, the Craftsmen of the taste lotois or the Interprofessional Union of the Wines of Cahors among others!

After this weekend of festivities, the festival will continue throughout the summer with 7 gourmet markets!

This year, come and meet our rich local gastronomic culture and all its actors who, more than ever, are waiting to meet you!

Tras repetir edición en 2022, Lot de Saveurs volverá a celebrarse en la ciudad de Cadurcia del 28 de junio al 2 de julio, con la presencia de Emmanuelle Jary. La célebre periodista gastronómica (C’est meilleur quand c’est bon) estará presente como madrina del festival, acompañada por Mathieu Pansard, segundo miembro de este dúo de exploradores culinarios. Este último compartirá escenario con el Azafrán de Quercy, el oro rojo de la región del Lot, producto estrella de la edición de 2023. El famoso azafrán y sus estigmas se descubrirán en todas sus formas con motivo de las diversas actividades del festival?

Un gran banquete, una comida de chefs y un brunch formarán parte del menú de esta nueva edición, que volverá a dar protagonismo a los actores de la gastronomía del Lot. El pueblo dará protagonismo a los sectores agrícolas de los productos etiquetados del Lot y acogerá una auténtica cocina al aire libre Allí tendrán lugar actividades insólitas que invitarán al público a tomar asiento tras los fogones…

Lot of Saveurs contará con sus fieles colaboradores, como el Comité de Promotion des Produits du Lot, los chefs de las Bonnes Tables du Lot, los Artisans du goût lotois y la Union Interprofessionnelle des Vins de Cahors, entre otros

Tras este fin de semana de fiesta, el festival continuará durante todo el verano con 7 mercados gourmet

Este año, acuda en masa al encuentro de nuestra rica cultura gastronómica local y de todos sus actores que, más que nunca, están deseando conocerle

Nach einer Wiederaufnahme des Festivals im Jahr 2022 wird Lot of Saveurs vom 28. Juni bis zum 2. Juli in Anwesenheit von Emmanuelle Jary erneut in der Stadt Cadurcienne stattfinden. Die berühmte Kochjournalistin (C?est meilleur quand c’est bon) wird als Schirmherrin des Festivals anwesend sein und von Mathieu Pansard, dem zweiten Mitglied des kulinarischen Entdeckerduos, begleitet. Die beiden teilen sich das Plakat mit dem Safran du Quercy, dem roten Gold aus dem Lotois, dem Starprodukt des Festivals 2023. Der berühmte Krokus und seine Stigmata können bei den verschiedenen Veranstaltungen des Festivals in all ihren Formen entdeckt werden

Das große Bankett, das Essen der Köche und der Brunch stehen auf der Speisekarte der diesjährigen Ausgabe, die wieder einmal den Akteuren der Gastronomie des Lotoise gewidmet ist. Das Dorf wird die landwirtschaftlichen Produktionsketten der Produkte mit dem Lot-Siegel ins Rampenlicht rücken und eine echte Freiluftküche beherbergen! Hier finden neuartige Animationen statt, die das Publikum dazu einladen, selbst hinter dem Herd Platz zu nehmen…

Lot of Saveurs kann auch weiterhin auf seine treuen Partner zählen, darunter das Comité de Promotion des Produits du Lot, die Küchenchefs der Bonnes Tables du Lot, die Artisans du goût lotois und die Union Interprofessionnelle des Vins de Cahors

Nach diesem Festwochenende werden die Feierlichkeiten den ganzen Sommer über auf sieben Gourmetmärkten fortgesetzt!

Kommen Sie dieses Jahr zahlreich, um unsere reiche lokale gastronomische Kultur und all ihre Akteure kennenzulernen, die mehr denn je nur darauf warten, Sie zu treffen!

Mise à jour le 2023-05-13 par OT Cahors – Vallée du Lot