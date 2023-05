Festival Cahors Juin Jardins Ville de Cahors, 2 juin 2023, Cahors.

Le festival Cahors Juin Jardins est né en juin 2006 à l’initiative d’Isabelle Marrou, directrice artistique, à l’occasion de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins et de la valorisation des jardins secrets de Cahors, labellisés remarquables la même année par le ministère de la Culture.

Son but est de valoriser le patrimoine et les jardins de Cahors en invitant la création contemporaine dans les jardins, publics et privés. Cahors Juin Jardins accueille chaque année des artistes plasticiens, designers, performeurs, architectes, des artistes de land art… autour d’une thématique qui ressource le contenu de sa programmation..

Ville de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Cahors Juin Jardins festival was born in June 2006 at the initiative of Isabelle Marrou, artistic director, on the occasion of the national event of the Rendez-vous aux jardins and the promotion of the secret gardens of Cahors, labeled remarkable the same year by the Ministry of Culture.

Its aim is to promote the heritage and the gardens of Cahors by inviting contemporary creations in the gardens, both public and private. Each year Cahors Juin Jardins welcomes artists, designers, performers, architects, land art artists… around a theme that resources the content of its program.

El festival Juin Jardins de Cahors nació en junio de 2006 por iniciativa de Isabelle Marrou, directora artística, con motivo del evento nacional Rendez-vous aux jardins y la promoción de los jardines secretos de Cahors, calificados de notables ese mismo año por el Ministerio de Cultura.

Su objetivo es promover el patrimonio y los jardines de Cahors invitando a la creación contemporánea en los jardines, tanto públicos como privados. Cada año, Cahors Juin Jardins acoge a artistas plásticos, diseñadores, intérpretes, arquitectos, artistas del land art… en torno a un tema que vertebra el contenido de su programa.

Das Festival Cahors Juni Jardins wurde im Juni 2006 auf Initiative der künstlerischen Leiterin Isabelle Marrou anlässlich der landesweiten Veranstaltung Rendez-vous aux jardins und der Aufwertung der geheimen Gärten von Cahors, die im selben Jahr vom Kulturministerium als bemerkenswert ausgezeichnet wurden, ins Leben gerufen.

Ihr Ziel ist es, das Kulturerbe und die Gärten von Cahors aufzuwerten, indem sie zeitgenössische Kreationen in die öffentlichen und privaten Gärten einlädt. Cahors Juin Jardins empfängt jedes Jahr bildende Künstler, Designer, Performer, Architekten, Land-Art-Künstler usw. zu einem thematischen Rahmen, der den Inhalt des Programms bestimmt.

