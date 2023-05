Marché de créateurs de Printemps, à Cahors Place des Républicains Espagnols, 27 mai 2023, .

Les exposants sont conviés à déballer leurs créations artisanales. Il a lieu dans le magnifique quartier de la Daurade, de plus en plus fréquenté par les cadurciens. De la rue à la place Clément-Marot en passant par la place des Républicains-Espagnols, la rue Daurade et le square Olivier-de-Magny.

Une quarantaine d’artisans-créateurs locaux vous y attendent.

Restauration sur place

Organisé par l’association Libération Daurade.

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 18:00:00. EUR.

Place des Républicains Espagnols

Cahors 46000 Lot Occitanie



The exhibitors are invited to unpack their craft creations. It takes place in the magnificent district of Daurade, more and more frequented by the cadurciens. From the street to the place Clément-Marot passing by the place des Républicains-Espagnols, the street Daurade and the square Olivier-de-Magny.

About forty local craftsmen-creators are waiting for you.

Catering on the spot

Organized by the association Libération Daurade

Los expositores están invitados a desempacar sus creaciones artesanales. Tiene lugar en el magnífico barrio de la Daurade, cada vez más frecuentado por los habitantes de Cadur. De la calle a la plaza Clément-Marot pasando por la plaza des Républicains-Espagnols, la calle Daurade y la plaza Olivier-de-Magny.

Allí le esperan unos cuarenta artesanos locales.

Catering in situ

Organizado por la asociación Libération Daurade

Die Aussteller sind eingeladen, ihre kunsthandwerklichen Kreationen auszupacken. Er findet in dem wunderschönen Viertel Daurade statt, das von den Cadurciens immer häufiger besucht wird. Von der Straße über den Place des Républicains-Espagnols, die Rue Daurade und den Square Olivier-de-Magny bis zum Place Clément-Marot.

Dort erwarten Sie rund 40 lokale Kunsthandwerker und Designer.

Verpflegung vor Ort

Organisiert vom Verein Libération Daurade

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Cahors – Vallée du Lot