Lot . La FFRandonnée Lot organise le dimanche 14 mai 2023 Une manifestation sportive de randonnée pédestre, « Les 46km du 46 ». Il est proposé aux participants de suivre le GR36 entre Cahors et Puy L’Evêque avec cinq distances au choix au départ de Cahors :

– 9km jusqu’à Douelles

– 14km jusqu’à Labouysses

– 23km jusqu’à Luzech

– 33km jusqu’à Castelfranc

– 44km jusqu’à Puy L’Evêque Plusieurs points de ravitaillements (boissons, nourriture) seront assurés dans les villes ci-dessus et un service de navette pour amener/ramener les participants à leur point de départ. Les inscriptions seront ouvertes à partir de début avril sur notre site : https://lot.ffrandonnee.fr/ Clôture des inscriptions le 11 Mai. ©FFRandonnée Lot

