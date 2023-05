Vide-Greniers à Terre Rouge Rue Camille Desmoulins, 14 mai 2023, Cahors.

Vide grenier dans la rue Camille Desmoulins, devant les écoles de terre rouge.

Buvette

L’école fait son vide grenier, les recettes seront utilisées à des fin pédagogiques.

Une éco cup vous sera proposée pour boire, pas de déchets plastiques..

2023-05-14 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. EUR.

Rue Camille Desmoulins

Cahors 46000 Lot Occitanie



Flea market in the street Camille Desmoulins, in front of the red earth schools.

Refreshment stand

The school is having a garage sale, the proceeds will be used for educational purposes.

An eco cup will be proposed to you to drink, no plastic waste.

Rastro en la rue Camille Desmoulins, frente a las escuelas de tierra roja.

Puesto de refrescos

La escuela organiza un mercadillo, la recaudación se destinará a fines educativos.

Se propondrá un vaso ecológico para beber, sin residuos de plástico.

Flohmarkt in der Rue Camille Desmoulins, vor den Schulen der roten Erde.

Getränke

Die Schule veranstaltet ihren Flohmarkt, die Einnahmen werden für pädagogische Zwecke verwendet.

Zum Trinken wird Ihnen ein Eco-Cup angeboten, kein Plastikmüll.

