Concerts de mai à la Poule aux Potes 68 rue Pélegry Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Concerts de mai à la Poule aux Potes 68 rue Pélegry, 12 mai 2023, Cahors. Tous les mois, le café associatif de la Poule aux Potes organise des concerts.

2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 22:00:00. EUR.

68 rue Pélegry La Poule aux potes

Cahors 46000 Lot Occitanie



Every month, the café associatif de la Poule aux Potes organizes concerts Cada mes, el café asociativo de la Poule aux Potes organiza conciertos Jeden Monat finden im Vereinscafé La Poule aux Potes Konzerte statt Mise à jour le 2023-05-10 par OT Cahors – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu 68 rue Pélegry Adresse 68 rue Pélegry La Poule aux potes Ville Cahors Departement Lot Lieu Ville 68 rue Pélegry Cahors

Cahors 68 rue Pélegry Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Concerts de mai à la Poule aux Potes 68 rue Pélegry 2023-05-12 was last modified: by Concerts de mai à la Poule aux Potes 68 rue Pélegry 68 rue Pélegry 12 mai 2023 68 rue Pélegry Cahors

Cahors Lot