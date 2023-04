Journée initiation sur falaise pour les 10-13 ans 24 avenue Alphonse-Juin, 28 avril 2023, Cahors.

Cahors Escalade propose plusieurs activités ouvertes à tous durant les prochaines vacances de printemps, encadrées par des professionnels. Tout le matériel (casques, baudriers, cordes…) est prêté par le club.

Journée d’initiation à la falaise d’Arcambal. Le lieu précis sera indiqué lors de l’inscription.

Inscription obligatoire..

2023-04-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-28 16:00:00. 35 EUR.

24 avenue Alphonse-Juin Salle de Cahors Escalade

(ancienne piscine)

Cahors 46000 Lot Occitanie



Cahors Escalade proposes several activities open to all during the next spring vacations, supervised by professionals. All the equipment (helmets, harnesses, ropes?) is lent by the club.

Initiation day at the Arcambal cliff. The exact location will be indicated at the time of registration.

Registration required.

Cahors Escalade ofrece varias actividades abiertas a todos durante las próximas vacaciones de primavera, supervisadas por profesionales. El club presta todo el material (cascos, arneses, cuerdas, etc.).

Jornada de iniciación en el acantilado de Arcambal. El lugar exacto se indicará en el momento de la inscripción.

Inscripción obligatoria.

Cahors Escalade bietet in den kommenden Frühlingsferien mehrere Aktivitäten für alle an, die von Fachleuten betreut werden. Die gesamte Ausrüstung (Helme, Klettergurte, Seile usw.) wird vom Verein ausgeliehen.

Schnuppertag an der Felswand von Arcambal. Der genaue Ort wird bei der Anmeldung angegeben.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Cahors – Vallée du Lot