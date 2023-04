Formation rapatrieur faune sauvage en détresse avec la LPO Maison des associations, 21 avril 2023, Cahors.

Cette formation est pour vous préparer à aider la faune sauvage potentiellement blessée ou en détresse. Elle sera en partenariat avec l’Association la Belette.

Nombre de places limitées, pensez à réserver..

2023-04-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-21 16:00:00. EUR.

Maison des associations Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



This training is to prepare you to help potentially injured or distressed wildlife. It will be in partnership with the Association la Belette.

Limited number of places, please make a reservation.

Esta formación le preparará para ayudar a animales salvajes potencialmente heridos o en peligro. Se impartirá en colaboración con la Association la Belette.

Número limitado de plazas, por favor reserve con antelación.

Diese Schulung soll Sie darauf vorbereiten, potenziell verletzten oder in Not geratenen Wildtieren zu helfen. Sie wird in Partnerschaft mit der Association la Belette durchgeführt.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, denken Sie daran zu reservieren.

