Atelier Prévention Moustique Tigre 185 avenue Jean Jaurès, 19 avril 2023, Cahors.

L’association Carrefour des Sciences et des Arts, en partenariat avec le réseau GRAINE et l’ARS (Agence régionale de santé), anime dans le Lot des stands de prévention sur le thème du moustique tigre depuis 2019 !

Sur Cahors, la mairie est très largement investie sur cette problématique. La mairie de Cahors et notre association vous invitent donc à un nouveau stand de prévention sur le moustique tigre, le mercredi 19 avril 2023 de 14h à 17h sur le parvis de la médiathèque du Grand-Cahors..

2023-04-19 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-19 17:00:00. EUR.

185 avenue Jean Jaurès Parvis de la Médiathèque du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



The association Carrefour des Sciences et des Arts, in partnership with the GRAINE network and the ARS (Regional Health Agency), has been running prevention stands in the Lot on the theme of the tiger mosquito since 2019!

In Cahors, the town hall is very much involved in this issue. The city hall of Cahors and our association invite you to a new prevention stand on the tiger mosquito, on Wednesday, April 19, 2023 from 2:00 pm to 5:00 pm in front of the media library of Grand-Cahors.

La asociación Carrefour des Sciences et des Arts, en colaboración con la red GRAINE y la ARS (Agencia Regional de Salud), lleva a cabo en el Lot stands de prevención sobre el tema del mosquito tigre ¡desde 2019!

En Cahors, el ayuntamiento está muy implicado en este tema. Por ello, el ayuntamiento de Cahors y nuestra asociación le invitan a un nuevo stand de prevención sobre el mosquito tigre, el miércoles 19 de abril de 2023 de 14:00 a 17:00 frente a la mediateca de Grand-Cahors.

Der Verein Carrefour des Sciences et des Arts betreut in Partnerschaft mit dem Netzwerk GRAINE und der ARS (Agence régionale de santé) seit 2019 im Département Lot Präventionsstände zum Thema Tigermücke!

In Cahors setzt sich die Stadtverwaltung sehr stark für diese Problematik ein. Das Rathaus von Cahors und unser Verein laden Sie daher zu einem neuen Präventionsstand zum Thema Tigermücke ein, der am Mittwoch, den 19. April 2023, von 14 bis 17 Uhr auf dem Vorplatz der Mediathek des Grand-Cahors stattfinden wird.

