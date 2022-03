Cahors Escalade, stage découverte Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

2022-02-22 14:00:00 – 2022-02-22 16:00:00
Cahors Escalade 24 avenue Alphonse-Juin
Cahors

Cahors Lot 6 EUR Prêt de matériel. Sur inscription. Vous n’avez jamais grimpé ou vous avez peu d’expérience? Vous êtes en vacances dans le Lot et vous souhaitez découvrir de nouvelles sensations ? Le club Cahors Escalade vous propose des demi-journées d’apprentissage encadrées par un professionnel. Mardi 22 février :

Cours niveau perfectionnement à la salle de la Croix-de-Fer pour les ados (à partir de 13 ans), de 14 h à 16 h Jeudi 24 février :

Cours niveau découverte loisirs à la salle de la Croix-de-Fer pour les 8/12 ans, de 14 h à 16 h Lundi 28 février :

Cours niveau découverte loisirs à la salle de la Croix-de-Fer pour les 8/12 ans, de 14 h à 16 h Mardi 1er mars :

Cours niveau découverte loisirs à la salle de la Croix-de-Fer pour les ados (à partir de 13 ans), de 14 h à 16 h Jeudi 3 mars :

Cours niveau découverte loisirs à la salle de la Croix-de-Fer pour les 6/8 ans, de 14 h à 16 h +33 6 37 94 26 84 Prêt de matériel. Sur inscription. ©Cahors_Escalade

