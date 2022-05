Cahors Blues Festival : Journée 40ème anniversaire

Cahors Blues Festival : Journée 40ème anniversaire, 17 juillet 2022, . Cahors Blues Festival : Journée 40ème anniversaire

2022-07-17 – 2022-07-17 Samedi 17 juillet : 40ème anniversaire : -One Rusty Band

-Leon Beal avec le Luca Giordano Band

-Fred Chapellier & Friends. (Grant Haua, Neal Black, Ahmed Mouici, la section cuivre des Vieilles Canailles, plus) Le Cahors Blues Festival créé en 1982, est le plus ancien festival de Blues en France. Connu à travers toute l’Europe, ce festival a lieu chaque année en juillet et attire à chacun de ses concerts grande scène en soirée, plusieurs milliers de personnes. Il a aussi bien révélé au public de nombreux artistes peu connus ou inconnus que produit des artistes de Blues parmi les plus célèbres. Samedi 17 juillet : 40ème anniversaire : -One Rusty Band

-Leon Beal avec le Luca Giordano Band

-Fred Chapellier & Friends. (Grant Haua, Neal Black, Ahmed Mouici, la section cuivre des Vieilles Canailles, plus) dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville