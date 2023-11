Cahors Blues Festival Cahors Blues Festival Cahors, 9 juillet 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Le Cahors Blues Festival 2024 se tiendra du 9 au 13 juillet inclus !

Le Cahors Blues Festival créé en 1982, est le plus ancien festival de Blues en France. Son fondateur Gérard Tertre qui était Président du Hot Club de Cahors est décédé en 2003.

Connu à travers toute l’Europe, ce festival a lieu chaque année en juillet et attire à chacun de ses concerts grande scène en soirée, plusieurs milliers de personnes. Il a aussi bien révélé au public de nombreux artistes peu connus ou inconnus que produit des artistes de Blues parmi les plus célèbres. Restant fidèle au Blues il a mis en avant, de nombreux artistes du Delta Blues et de toute la musique Blues en général.

En 2006 Robert Mauriès rejoint le Festival et perpétue la vision de départ de Gérard Tertre. Il en devient Président succédant à Jean-Pierre Lemozit, avec lequel il travailla en étroite collaboration, durant quelques années et également décédé. Maintenant des dizaines de milliers de spectateurs se retrouvent sur le site du festival pour apprécier les concerts gratuits de l’après-midi, les concerts du soir sur la grande scène et la soirée du « blues dans la ville » ou les groupes se produisent aux terrasses des cafés et des brasseries de la ville de Cahors.

Une ambiance populaire familiale et festive qui confère à Cahors une véritable ambiance blues des villes du Delta du Mississippi..

2024-07-09 fin : 2024-07-13 . .

Cahors Blues Festival Place Charles de Gaulle

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Cahors Blues Festival 2024 runs from July 9 to 13 inclusive!

Created in 1982, the Cahors Blues Festival is the oldest Blues festival in France. Its founder Gérard Tertre, who was President of the Hot Club de Cahors, died in 2003.

Known throughout Europe, the festival takes place every year in July and attracts several thousand people to each of its evening concerts on the main stage. It has brought many little-known or unknown artists to public attention, as well as producing some of the most famous Blues artists. Remaining faithful to the Blues, it has showcased numerous artists from the Delta Blues and Blues music in general.

In 2006 Robert Mauriès joined the Festival, perpetuating Gérard Tertre’s original vision. He became President, succeeding Jean-Pierre Lemozit, with whom he worked closely for several years and who has now passed away. Tens of thousands of spectators now flock to the festival site to enjoy the free afternoon concerts, the evening concerts on the main stage and the « blues in the city » evening, when the bands perform on the terraces of Cahors?s cafés and brasseries.

It’s a popular, family-friendly, festive atmosphere that gives Cahors a real Mississippi Delta blues vibe.

El Festival de Blues de Cahors 2024 se celebrará del 9 al 13 de julio, ambos inclusive

Creado en 1982, el Festival de Blues de Cahors es el festival de Blues más antiguo de Francia. Su fundador, Gérard Tertre, que fue Presidente del Hot Club de Cahors, falleció en 2003.

Conocido en toda Europa, el festival se celebra cada año en julio y atrae a varios miles de personas a cada uno de sus conciertos nocturnos en el escenario principal. Ha dado a conocer al público a numerosos artistas poco conocidos o desconocidos, y también ha dado a conocer a algunos de los más famosos artistas de Blues. Fiel al Blues, ha presentado a muchos artistas del Delta Blues y de la música Blues en general.

En 2006, Robert Mauriès se incorporó al Festival, continuando la visión original de Gérard Tertre. Tomó el relevo en la presidencia de Jean-Pierre Lemozit, con quien colaboró estrechamente durante varios años antes de su fallecimiento. En la actualidad, decenas de miles de espectadores acuden al recinto del festival para disfrutar de los conciertos gratuitos de las tardes, los conciertos nocturnos en el escenario principal y la velada de « blues en la ciudad », cuando los grupos actúan en las terrazas de los cafés y brasseries de Cahors.

Es un ambiente popular, familiar y festivo que confiere a Cahors un auténtico ambiente de blues del Delta del Mississippi.

Das Cahors Blues Festival 2024 findet vom 9. bis einschließlich 13. Juli statt!

Das 1982 gegründete Cahors Blues Festival ist das älteste Bluesfestival in Frankreich. Sein Gründer Gérard Tertre, der Präsident des Hot Club de Cahors war, verstarb 2003.

Das in ganz Europa bekannte Festival findet jedes Jahr im Juli statt und zieht bei jedem seiner abendlichen Konzerte auf der großen Bühne mehrere tausend Menschen an. Das Festival hat zahlreiche wenig bekannte oder unbekannte Künstler bekannt gemacht und einige der berühmtesten Blues-Künstler hervorgebracht. Er ist dem Blues treu geblieben und hat zahlreiche Künstler des Delta Blues und der Bluesmusik im Allgemeinen hervorgehoben.

2006 trat Robert Mauriès dem Festival bei und setzte die ursprüngliche Vision von Gérard Tertre fort. Er wurde Präsident des Festivals und trat die Nachfolge von Jean-Pierre Lemozit an, mit dem er einige Jahre lang eng zusammengearbeitet hatte und der ebenfalls verstorben war. Mittlerweile kommen Zehntausende von Zuschauern auf das Festivalgelände, um die Gratiskonzerte am Nachmittag, die Abendkonzerte auf der großen Bühne und den Abend des « Blues in der Stadt » zu genießen, an dem die Bands auf den Terrassen der Cafés und Brasserien der Stadt Cahors auftreten.

Eine familiäre und festliche Volksatmosphäre, die Cahors das echte Blues-Flair der Städte im Mississippi-Delta verleiht.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cahors – Vallée du Lot