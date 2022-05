Cahors Blues Festival : Blues & Black Rock’n Roll

Cahors Blues Festival : Blues & Black Rock’n Roll, 14 juillet 2022, . Cahors Blues Festival : Blues & Black Rock’n Roll

2022-07-14 – 2022-07-14 Jeudi 14 juillet : Blues & Black rock’n roll -Barrence Whitfield & The Savages

-Popa Chubby Le Cahors Blues Festival créé en 1982, est le plus ancien festival de Blues en France. Connu à travers toute l’Europe, ce festival a lieu chaque année en juillet et attire à chacun de ses concerts grande scène en soirée, plusieurs milliers de personnes. Il a aussi bien révélé au public de nombreux artistes peu connus ou inconnus que produit des artistes de Blues parmi les plus célèbres. Jeudi 14 juillet : Blues & Black rock’n roll -Barrence Whitfield & The Savages

-Popa Chubby dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville