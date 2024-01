Concert aux Docks : Al’Tarba x Senbeï + Tortues Productives Les Docks Cahors, jeudi 7 mars 2024.

Concert aux Docks : Al’Tarba x Senbeï + Tortues Productives Les Docks Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 21:00:00

fin : 2024-03-07

AL’TARBA X SENBEÏ //Electro Hip-Hop

Banzaï Lab est fier de présenter “Rogue Monsters 2”, le nouvel album tant attendu d’Al’Tarba x Senbeï. Cette œuvre fusionnelle repousse les limites de la création musicale, unissant les esprits artistiques de ces deux talents. Inspiré par la subculture du skate, l’album transcende les conventions, mêlant des rythmes entêtants à des harmonies éthérées. Les samples rétro se fondent aux mélodies électroniques contemporaines, rappelant l’ère révolutionnaire du skateboard. Al’Tarba x Senbeï façonnent leur propre chemin musical avec habileté, invitant l’auditeur à repousser les limites et se perdre dans leur univers captivant.

TORTUES PRODUCTIVES // Hip-Hop Electro

Le groupe Tortues Productives est un quintette monté sur ressorts qui a commencé entre les cannettes vides et les piles de fringues. L’esprit est punk, l’esthétique hip-hop, l’énergie communicative et c’est sur scène qu’ils s’expriment le mieux. Leur style évolue entre traditions rapologiques et inspirations d’ailleurs. Dans leur chapelle se rencontrent hip-hop, jazz et musique électronique, potion musicale pour invoquer le soleil dans la grisaille.

5 EUR.

Les Docks 430 allées des Soupirs

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@lesdocks-cahors.fr



