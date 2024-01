Exposition « Les villes d’eaux : villes balnéaire et ville thermales, des villes idéales » à la Maison de l’Eau Cahors, vendredi 1 mars 2024.

Début : Vendredi 2024-03-01 14:30:00

fin : 2024-03-31 17:30:00

Entre le pont Valentré et la fontaine des Chartreux, au pied de la colline, en bordure du Lot, se trouve un bâtiment du XIXe siècle, la Maison de l’Eau. Construit en 1853, pour alimenter la ville en eau potable grâce à l’eau de la fontaine des Chartreux, cet édifice à l’architecture remarquable est aujourd’hui un lieu d’accueil et d’expositions présentant l’histoire du pont Valentré et de l’eau potable à Cahors. Ce lieu insolite, qui conserve sa machinerie d’origine, saura satisfaire la curiosité de tous, petits et grands !

Le XIX ème siècle voit l’apparition des villes d’eau, nées du développement des loisirs, des transports, du tourisme, et de la médicalisation de la société. Si les villes thermales ont surtout une fonction de soin et les villes balnéaires un rôle préventif, toutes témoignent de cette société qui s’organise et se développe autour de l’eau et des loisirs.

La Maison de l’Eau

Cahors 46000 Lot Occitanie



