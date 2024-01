Concert de jazz à la Poule aux Potes KLT accompagné par la chanteuse Alice Chahbazian Le Poule aux Potes Cahors, jeudi 25 janvier 2024.

Début : 2024-01-25 21:00:00

fin : 2024-01-25

Avec KLT, le pianiste Kévin Larriveau présente une musique mêlant acoustique et compositions modernes, une rencontre du Jazz et de la Soul relevé par une touche subtile de Hip-Hop. Il s’entoure du son de contrebasse profond et sensible de Gabriel Gorr, ainsi que de la détermination de Théo Schirru à la batterie. Tourné vers la scène, KLT invite la très talentueuse Alice Chahbazian au chant, pour diffuser un message puissant d’unité.

Line Up Alice Chahbazian: Chant/Synthétiseurs

Kévin Larriveau: Piano/OB6

Gabriel Gorr: Contrebasse

Théo Schirru: Batterie

Le Poule aux Potes 68 rue Pélegry

Cahors 46000 Lot Occitanie lapouleauxpotes.asso@gmail.com



