Séances mensuelles de la Société des Etudes du Lot , premier trimestre 2024 Place Bessières Cahors, jeudi 11 janvier 2024.

Début : 2024-01-11 18:15:00

fin : 2024-01-11

Aujourd’hui, avec plus de 430 adhérents et abonnés, la S.E.L. poursuit dans ses locaux de l’archidiaconé Saint-Jean (38, rue de la Chantrerie), l’action de ses prédécesseurs en tenant une séance mensuelle (1er jeudi de chaque mois, hors juillet-août-septembre), en publiant, depuis 1875, un bulletin trimestriel devenu la dernière revue à comité scientifique embrassant tout le territoire lotois (tirage à 600 ex.), en organisant des sorties et en ouvrant à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et au patrimoine local sa bibliothèque chaque mardi après-midi (14h – 17h).

Jeudi 11 janvier : Jean Jacques Chapou et La libération dans le Lot

Jeudi 1er février : 50 ans de travail d’un illustrateur

Jeudi 7 mars : Clément Marot, enfant du pays, poète de cour et esprit rebelle.

Place Bessières Maison des Associations

Cahors 46000 Lot Occitanie etudesdulot@orange.fr



