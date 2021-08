Cahin Caha Théâtre du Pavé, 20 avril 2022, Toulouse.

Cahin Caha

du mercredi 20 avril 2022 au samedi 23 avril 2022 à Théâtre du Pavé

### Comédie en chantier / Dialogue pour un homme seul / Serge Valletti Cahin Caha sont les deux protagonistes d’une histoire dont ils cherchent le début… Point de départ de la création, lieu de tous les possibles et de toutes les fonctions. _ »Il y a bien deux voix, mais il y a une seule personne. En fait on reconnaît le changement de voix au changement de ton. Au départ, c’était donc une seule personne qui se parlait à elle-même, et puis, chemin faisant, et comme par jeu, ils ont trouvé chacun leur identité. L’un s’appelle Cahin et l’autre Caha. Ils avancent, ils n’en finissent pas d’avancer en s’interrogeant comme chacun de nous quand nous sommes seuls ! Et comme il y a un nombre impair de répliques, à la fin cela peut recommencer au début en inversant les personnages. Cahin devient Caha et inversement. Et comme en plus ça peut encore recommencer une troisième fois et une quatrième fois et indéfiniment, je me suis rendu compte que j’avais écrit une pièce infinie. »_ Serge Valletti ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/cahin-caha-2/) ![]() ### Infos pratiques * Du mercredi 20 au samedi 23 avril à 20h30 * Durée : 1h * Salle : Sous le pavé

De 4€ à 18€

Culture

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-04-20T20:30:00 2022-04-20T21:30:00;2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T21:30:00;2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T21:30:00;2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T21:30:00