Cahin Caha – Dialogue pour un seul homme Théâtre Les Déchargeurs, 28 mai 2023, Paris.

Du dimanche 28 mai 2023 au mardi 20 juin 2023 :

lundi, mardi, dimanche

de 21h00 à 22h10

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. payant

Tarifs



24€ – plein tarif

15€ – tarif réduit (demandeur·euse·s d’emploi, minima sociaux, étudiant·e·s, + 60 ans)

12€ – tarif abonné·e

10€ – tarif moins de 27 ans

Pour les tarifs réduits, merci de présenter des justificatifs de moins de trois mois.

Il est temps de chercher le sens de la vie, le sens de la marche, le sens de l’écriture, le sens commun, le « bon » sens !

Deux hommes qui s’interrogent, deux personnages qui cherchent un accord, car il est question d’accord, deux musiciens qui sait ? Deux contrepointistes, hein, pourquoi pas ?

Des humains qui se demandent comment faire pour vivre en étant en accord avec eux-mêmes.

Et surtout avec tous nos différents nous-mêmes : gentils et méchants !

Créatifs et destructeurs ! Au même instant !

Un fantastique et intime combat sur la nécessité d’en finir, car des fins il n’y en a qu’une alors autant la précipiter et pour cela un ami peut aider ! Oui, mais lequel et comment ? Car même par amour c’est compliqué d’éliminer l’autre !

A partir de 11 ans

Texte Serge Valletti publié aux Éditions de l’Atalante

Mise en scène Gilbert Rouvière

Scénographie Marie Nicolas

Jeu Jean-Claude Leguay, Daniel Martin

——————-

Crédit photo visuel Pascal Gély

Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris

Contact : https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/cahin-caha/ billetterie@lesdechargeurs.fr https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/cahin-caha/

Pascal Gély