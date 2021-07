Cahiers Electroniques Petit Bain, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 28 juillet 2021

de 18h à 0h

gratuit

Soirée Cahiers Electroniques à Petit Bain

Petit bain présente :

PROGRAMME

Cahiers Électroniques

Cahiers Électroniques est une association créée en 2019 qui met en avant la culture électronique. Les émissions Hold-Up Radio Show sont concentrées sur des invités étrangers et est diffusée sur Rinse France. Nos playlists mensuelles « tracks of the month » allient graphisme & musique. En effet, tous les mois, la fondatrice STL-P sélectionne les dernières nouveautés bass music, électro, house, ambient et plus encore ! Cahiers Électroniques soutient les femmes à travers la résidence streaming « les cahiers fxminins » diffusée sur Clubbing Tv (en collaboration avec Provocative Women For Music). Enfin, Cahiers Électroniques organise des soirées clubs « Hold-Up Club » pour soutenir la scène locale et lance des évènements pluridisciplinaires.

DjSet

Camille Camille

Retrouvez l’artiste dans l’espace bar, sous sa casquette de DJ, entre percussions, voix 90’s et breaks. Camille Camille vous accompagnera jusqu’à la fin de cette soirée inoubliable !

Léa Baldazza

Son univers solaire au pouls dub et downtempo varie entre rave culture et house hypnotique ou encore la mise en lumière de classiques old-school obscurs et confidentiels.

STL-P

STL-P explore les origines de la musique électronique jusqu’aux dernières nouveautés. Ses recherches sont sans limites : de la house à l’électro en passant par le breakbeat, STL recherche toujours l’histoire qui se cache derrière un morceau sélectionné.

Stand de vêtements

Mahka

Crée en 2016 a Hong Kong et fraichement arrivé à Paris, Mahka introduit l’art dans la sape, bouge les codes et créer un concept reliant Mode, Art, et Musique.

Chaque collection est une collaboration avec un artiste. En quantité limitée, chaque piece est exclusive et explore une voie artistique.

Exposition Photo

My camera my rules

Jeremy tow

Magcm

Fondatrice de Mahka, Magmc présentera une sélection de ces photos sur l’univers des Queens

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)



Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain

Date complète :

2021-07-28T18:00:00+02:00_2021-07-29T00:00:00+02:00