Juin 1939, à 26 ans, Aimé Césaire, né en Martinique, publie la première version de _Cahier d’un retour au pays natal_. Premier poème d’une œuvre qui allait faire de lui un des plus grands poètes de langue française du 20e siècle. Texte fondamental symbolisant la fierté et la dignité retrouvée des peuples noirs mais aussi des peuples opprimés à travers le monde. _Cahier d’un retour au pays natal_ est fermement enraciné dans la réalité sociale, historique et géographique des Antilles françaises de l’entre-deux-guerres. À cette époque, la France et l’Europe régnaient en maîtres sur leurs empires coloniaux, notamment sur l’Afrique et les Antilles. À cette époque, les thèses racistes du diplomate et écrivain français, le comte de Gobineau, sur l’inégalité des races nourrissaient la philosophie du IIIe Reich. À cette époque, dans le Mississippi, Bessie Smith mourait d’une hémorragie devant un hôpital réservé aux blancs qui refusait de la soigner. À cette époque, Joséphine Baker, « Reine de Paris », déposait sa ceinture de bananes. À cette époque, Aimé Césaire, Léopold Sedar Senghor et Léon Damas inventaient la négritude et rendaient à la femme et à l’homme noirs leur dignité d’êtres humains. 80 ans plus tard, alors que de nombreux citoyens dans le monde scandent « black lives matter », la situation ne semble pourtant pas avoir tant bougé sur le fond. D’où l’importance de revenir à Aimé Césaire et à son _Cahier d’un retour au pays natal_. Celui-ci nous invite à un voyage dans l’espace et dans le temps pour comprendre les bases historiques, sociales et sociétales sur lesquels se sont construites les relations entre Europe, Afrique et Amériques. Pour comprendre et pour effacer l’oubli, reprendre conscience et confiance en l’humain et re-construire un monde plus respectueux de l’autre, qui promeut la diversité culturelle et favorise un Vivre ensemble apaisé. Auteur : **Aimé Césaire** Mise en scène : **Jacques Martial** Avec : **Jacques Martial** Régisseur : **Jean-Marc Feniou** Scénographie : **Pierre Attrait** Création lumière : **Jean-Claude Myrtil** Durée : **1h15** **Représentations** Du 05 mai au 15 mai 2022 Du jeudi au samedi à 19h Samedi et et dimanche à 14h30 Tout public à partir de **9 ans**

Lumière ! Une nuit tropicale. Au sol, trois sacs, des tissus, traces du pays natal. Derrière, une carte inventée du monde. L’homme entre, porteur d’un bout de petit matin magique.

