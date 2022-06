Cahier de Vacances

Jeux – Coloriages – Devinettes au programme avec plusieurs lots à gagner à la fin de l’été ! landerneau-boutiques@orange.fr +33 2 98 25 04 18 Du 15 Juin au 15 Août, 2500 cahiers de vacances seront disponibles dans une bonne quarantaine de commerces Landerneau Boutiques.

