Bordères-et-Lamensans Landes EUR Cet atelier carnet créatif s’adresse aux adolescents à partir de 11 ans et aux adultes.

Si vous aimez dessiner ou laisser parler votre créativité c’est un moment fait pour vous. Vous découvrirez différentes techniques pour apprendre à ne pas avoir peur de créer dans votre carnet, collage, dessin, stickers les médiums seront variés.

C’est aussi un support qui peut vous permettre de poser sur le papier vos envies, vos rêves, vos gratitudes, nous aimerions vous aider à créer une bulle de positivité.

