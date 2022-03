Cagouilles grillées au Continental Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Cagouilles grillées au Continental Aire-sur-l'Adour, 19 mars 2022, Aire-sur-l'Adour.

2022-03-19 11:00:00 – 2022-03-19 14:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes EUR 8 Samedi matin l’équipe du Continental vous propose de venir manger un délicieux escargots préparés par notre cuisinier Willy et nos nouvelles planches à TAPAS ! Venez nombreux découvrir et déguster également notre carte des vins. Samedi matin l’équipe du Continental vous propose de venir manger un délicieux escargots préparés par notre cuisinier Willy et nos nouvelles planches à TAPAS ! Venez nombreux découvrir et déguster également notre carte des vins. +33 5 58 71 64 70 Samedi matin l’équipe du Continental vous propose de venir manger un délicieux escargots préparés par notre cuisinier Willy et nos nouvelles planches à TAPAS ! Venez nombreux découvrir et déguster également notre carte des vins. le continental

Aire-sur-l’Adour

