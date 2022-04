CAGOLE NOMADE PARTY #2 Makeda, 20 avril 2022, Marseille.

CAGOLE NOMADE PARTY #2

Makeda, le mercredi 20 avril à 20:00

On se retrouve le mercredi 20 avril pour un max de cagole attitude au makeda de 20h à 01h30. Performances libres, DJ set de bad bitchies et stand destockage de tous nos produits @cagolenomade ! Tout cela sous l’œil pailleté bienveillant de @misscagolenomade, la seule et l’unique. SOIRÉE SAFE ET LGBTQIA+ FRIENDLY ESPACE OÚ IL EST INTERDIT DE JUGER, MAIS OBLIGÉ DE LÂCHER-PRISE. On vous love ! INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 5€ avant 22h · 7€ après 22h + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

5€ avant 22h / 7€ après 22h + 1€ d’adhésion

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-04-20T20:00:00 2022-04-20T01:30:00