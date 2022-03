CAGOLE NOMADE PARTY #1 Makeda, 18 mars 2022, Marseille.

CAGOLE NOMADE PARTY #1

Makeda, le vendredi 18 mars à 22:00

SOIREE PERFORMANCES LIBRES SUIVI D’UN DJ SET DE BAD BITCH “On a toujours rêver d’aller dans des soirées où on se sent safe, libre d’être qui on est, avec un espace libre pour performer” Depuis l’événement de l’élection de Miss Cagole en décembre, vous êtes nombreux.ses à nous avoir demandé “C’est quand la prochaine?”. Sachant qu’on peut pas élire une miss cagole nomade tous les mois, on a quand même décidé de continuer à vous offrir ces moments de pure lâcher-prise ! C’est pourquoi, nous nous lançons dans les Cagole Nomade Party , des soirées safe sur Marseille, où tout le monde peut performer sur scène, danser, et faire sortir la cagole qui dort en lui.elle ♡ L’important est de pouvoir vous permettre de prendre l’espace dans une ambiance bienveillante où vous pourrez briller de milles feux LES VALEURS DE NOS SOIREES BIENVEILLANCE LACHER PRISE CREATIVITE CONSENTEMENT EXTRAVAGANCE LIBERTE NOTRE REPERTOIRE MUSIQUE ANNEES 90/2000-10-20 POP REGGAETON RNB AFRO ZOUK RAP Tu souhaites performer ? écris nous sur [contact@cagolenomade.com](mailto:contact@cagolenomade.com) ou sur instagram ! INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7 euros avant MINUIT 10 euros après MINUIT + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES • Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : – Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois – Un certificat de contre-indication à la vaccination.

A partir de 7€

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T22:00:00 2022-03-18T03:00:00