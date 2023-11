Fêtes patronales de Cagnotte Cagnotte, 26 novembre 2023, Cagnotte.

Cagnotte,Landes

Venez profiter de 2 jours de festivités à Cagnotte.

Samedi à 18h30, messe. À 20h, repas animé par Sylvain Don Ubéda. Sur réservation. Tarif : 14€.

Dimanche à 16h, concert du groupe « De même écorce » à la salle des fêtes..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy 2 days of festivities in Cagnotte.

Saturday at 6:30pm, mass. At 8pm, dinner hosted by Sylvain Don Ubéda. Reservations required. Price: 14?

Sunday at 4pm, concert by the group « De même écorce » at the salle des fêtes.

Venga a disfrutar de 2 días de fiesta en Cagnotte.

Sábado a las 18h30, misa. A las 20 h, cena ofrecida por Sylvain Don Ubéda. Reserva obligatoria. Precio: 14 euros.

Domingo a las 16:00 h, concierto del grupo « De même écorce » en la Sala de Fiestas.

Genießen Sie zwei Tage voller Festlichkeiten in Cagnotte.

Samstag um 18:30 Uhr: Gottesdienst. Um 20 Uhr, von Sylvain Don Ubéda moderiertes Essen. Nur mit Reservierung. Preis: 14?

Sonntag um 16 Uhr: Konzert der Gruppe « De même écorce » im Festsaal.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans