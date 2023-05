Balade à Cagnotte avec Robert Eglise Notre Dame de Corheta, 5 août 2023, Cagnotte.

Venez découvrir l’histoire de l’Abbaye de Cagnotte en compagnie de Robert. Vous visiterez l’église où vous pourrez admirer les sarcophages du 5ème siècle et en apprendre plus sur la fonction du pourrissoir. Collation à la fin de la visite. Inscription obligatoire. 6 pers. maximum.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 12:30:00. EUR.

Eglise Notre Dame de Corheta

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the history of Cagnotte Abbey in the company of Robert. You will visit the church where you can admire the 5th century sarcophagi and learn more about the function of the rotting room. Snack at the end of the visit. Registration required. 6 pers. maximum

Venga a descubrir la historia de la abadía de Cagnotte con Robert. Visitará la iglesia donde podrá admirar los sarcófagos del siglo V y conocer la función de la sala de putrefacción. Merienda al final de la visita. Inscripción obligatoria. 6 personas máximo

Lernen Sie in Begleitung von Robert die Geschichte der Abtei von Cagnotte kennen. Sie besichtigen die Kirche, in der Sie Sarkophage aus dem 5. Jahrhundert bewundern und mehr über die Funktion der Fäule erfahren können. Imbiss am Ende der Besichtigung. Anmeldung erforderlich. maximal 6 Pers

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans