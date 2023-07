Fêtes d’été à Cagnotte Cagnotte, 21 juillet 2023, Cagnotte.

Cagnotte,Landes

Venez profiter de 3 jours de festivités à Cagnotte!

Au programme, repas, bodega, marche, jeux Coh-Lantta, messe, concours de pétanque, feu d’artifice..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy 3 days of festivities in Cagnotte!

On the program: meal, bodega, walk, Coh-Lantta games, mass, pétanque competition, fireworks.

¡Ven a disfrutar de 3 días de fiesta en Cagnotte!

El programa incluye comida, bodega, paseo, juegos de Coh-Lantta, misa, concurso de petanca y fuegos artificiales.

Genießen Sie ein dreitägiges Fest in Cagnotte!

Auf dem Programm stehen Essen, Bodega, Wanderungen, Coh-Lantta-Spiele, Messe, Boule-Wettbewerb und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans