Découverte des orchidées de la route de l’Argile Route de l’Argile, 26 mai 2023, .

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie Nature : découverte des orchidées de la route de l’argile. Lors d’une promenade le long de la route de l’argile, venez découvrir les orchidées qui colorent le paysage de Cagnotte. Appareil photo conseillé !.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . EUR.

Route de l’Argile

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organizes a Nature outing: discovery of the orchids of the clay road. During a walk along the clay road, come and discover the orchids that color the landscape of Cagnotte. Camera advised!

El Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organiza una salida natural para descubrir las orquídeas de la carretera de la arcilla. Durante un paseo por la carretera de la arcilla, venga a descubrir las orquídeas que colorean el paisaje de Cagnotte. Cámara de fotos recomendada

Das Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organisiert einen Ausflug in die Natur: Entdecken Sie die Orchideen der Tonstraße. Entdecken Sie bei einem Spaziergang entlang der Lehmstraße die Orchideen, die die Landschaft von Cagnotte bunt machen. Fotoapparat empfohlen!

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans