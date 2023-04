Repas campagnard à la Ferme de Beleslou 56 route de Lesablère, 10 mai 2023, Cagnotte.

La Ferme de Beleslou vous fait partager son repas du midi et son animation musicale dansante. La majorité des produits servis à table proviennent de la ferme. Sur réservation uniquement au 05 58 73 18 92..

56 route de Lesablère

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Ferme de Beleslou will share its lunch and its musical animation. Most of the products served at the table come from the farm. On reservation only at 05 58 73 18 92.

La Ferme de Beleslou compartirá con usted su almuerzo y su animación musical y de baile. La mayoría de los productos que se sirven en la mesa proceden de la granja. Sólo con reserva en el 05 58 73 18 92.

Die Ferme de Beleslou lässt Sie an ihrem Mittagessen und ihrer musikalischen Tanzanimation teilhaben. Die meisten Produkte, die am Tisch serviert werden, stammen vom Bauernhof. Nur mit Reservierung unter 05 58 73 18 92.

