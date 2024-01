L’émoi des Mots : Colette Migné Cagnotte, vendredi 15 mars 2024.

L’émoi des Mots : Colette Migné Cagnotte Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Colette définit son spectacle comme une petite salade composée de ses histoires préférées qui varie selon la saison et au fur et à mesure de ses collectages. Vous pouvez aussi moduler votre salade et choisir un thème. Et d’en rajouter afin de donner le ton ! «À chaque fois je me dis, cette fois pas d’histoires, je raconte droit». Rien à faire, ça trampoline de l’intérieur, colorise le verbe. Pire ! Ça gromelotte le corps et destoupe les oreilles. C’est chaleureusement conseillé par les ORL !

Salle de L’abbaye

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



