Marché de la halle aux poissons, 1 janvier 2023, Cagnes-sur-Mer.

Vente directe aux particuliers au port abri du Cros-de-Cagnes.

Bénéficiez des conseils des pêcheurs pour cuisiner selon la pêche du jour..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Direct sale to individuals at the Cros-de-Cagnes harbor.

Take advantage of the fishermen’s advice to cook according to the catch of the day.

Venta directa a particulares en el puerto de Cros-de-Cagnes.

Aproveche los consejos de los pescadores para cocinar según la pesca del día.

Direktverkauf an Privatpersonen im geschützten Hafen von Cros-de-Cagnes.

Profitieren Sie von den Ratschlägen der Fischer, um nach dem Fang des Tages zu kochen.

Mise à jour le 2023-03-10 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur