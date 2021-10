Reims Reims Marne, Reims Cage2 / Élodie Sicard et Bertrand Chamayou Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Cage2 / Élodie Sicard et Bertrand Chamayou Reims, 8 novembre 2021, Reims. Cage2 / Élodie Sicard et Bertrand Chamayou Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims

2021-11-08 19:00:00 – 2021-11-08 20:20:00 Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc

Reims Marne Conçu et interprété en étroite interaction par le pianiste virtuose Bertrand Chamayou et la danseuse-chorégraphe Élodie Sicard, Cage² rend hommage au compositeur américain John Cage à travers une série de douze pièces pour piano préparé. Une forme de rituel hypnotique où le mouvement fusionne avec l’univers de la musique, à découvrir dans l’écrin du cirque. info@manege-reims.eu +33 3 26 47 30 40 https://manege-reims.eu/le-programme/la-saison/elodie-sicard-bertrand-chamayou Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Manège, scène nationale - Reims 2 Boulevard Général Leclerc Ville Reims lieuville Manège, scène nationale - Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims