Théâtre d'Orléans, le vendredi 11 mars à 20:30

**Sur une aire de jeu où trônent quatre pianos, le musicien et la danseuse célèbrent l’inventivité novatrice du compositeur américain. Un grand concert de danse !** [Découvrez le teaser de la performance](https://www.youtube.com/watch?v=0N6rsgVxgHE&feature=youtu.be) En 1938, John Cage reçoit commande d’une musique de ballet destinée à être jouée dans un théâtre trop petit pour accueillir un ensemble instrumental. Le compositeur imagine alors placer à l’intérieur même du piano, divers objets de bois, de métal, de caoutchouc, qui transforment l’instrument en un véritable orchestre de percussions. La naissance du “piano préparé” est finalement intimement liée à l’histoire de la danse. Avec comme volonté de prolonger ce lien essentiel, le pianiste Bertrand Chamayou et la danseuse Élodie Sicard unissent leurs talents. Au fil de 12 pièces, écrites au début des années 40 et conçues pour la danse, le duo d’artistes célèbre le génie du compositeur américain. Dans ce Cage “au carré”, la danse d’Élodie Sicard se déploie autour de 4 pianos préparés joués par Bertrand Chamayou, interprète idéal de ces œuvres rarement présentées. − **Conception Bertrand Chamayou, Elodie Sicard** Piano Bertrand Chamayou Chorégraphie, danse Elodie Sicard Dramaturgie Jérémie Scheidler Costumes Cédrick Debeuf Lumières Philippe Gladieux Son The Mono Company Préparation pianos Anna Paolina Hasslacher Regard extérieur Léa Lansade, Paul Girard Remerciement François Chaignaud − **Vendredi 11 mars** 20h30 − Salle Barrault Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h20

