Nantes CAF'K Loire-Atlantique, Nantes ZAHO DE SAGAZAN AND FRIENDS CAF’K Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ZAHO DE SAGAZAN AND FRIENDS CAF’K, 26 novembre 2021 21:00, Nantes. CAF’K.

Vendredi 26 novembre, 21h00 ZAHO DE SAGAZAN AND FRIENDS * À 20 ans, Zaho de Sagazan s’est tout juste lancée dans la musique, en pleine crise sanitaire… https://www.instagram.com/zahodesagazan/?hl=fr https://www.facebook.com/zahodesagazan/ https://www.facebook.com/zahodesagazan/videos/658378818342581/ *

vendredi 26 novembre – 21h00 à 22h00

* CAF’K 2 rue Bossuet, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CAF'K Adresse 2 rue Bossuet, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville CAF'K Nantes