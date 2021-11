INUIT SOUNDSYTEM CAF’K, 26 novembre 2021 22:00, Nantes.

CAF’K.

Vendredi 26 novembre, 22h00

INUIT SOUNDSYTEM

*

La pop-électronique des 6 Nantais est tout sauf académique. INÜIT assortit rythmiques chaloupées et mélodies accrocheuses nourris à la Radiohead, Foals ou encore Arcade Fire. Le line-up original promet la rencontre de cuivres Colin Stetsonien et de synthétiseurs. L’énergie est solaire, et sur scène, le son vous remue les tripes et réveille vos sens. C’est animal et on en redemande !

https://fr-fr.facebook.com/thisisinuit

https://www.instagram.com/thisisinuit/?hl=fr

*

vendredi 26 novembre – 22h00 à 23h50

*

CAF’K 2 rue Bossuet, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

Crédits :