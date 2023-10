Issa Naimo Cafi Shop Marseille, 7 octobre 2023, Marseille.

Issa Naimo Samedi 7 octobre, 19h00 Cafi Shop Entrée libre

Le Cafi Shop a le plaisir d’accueillir Issa Naimo pour un concert unique soul et RnB dans le patio à partir de 19h

Un mot sur l’artiste :

Issa Naimo vous amène à voyager dans un univers soul atmosphérique qui gagne le cœur de ceux et celles qui l’écoute.

Une chanteuse avec une voix particulière. Douce et envoûtante, elle vous emporte et vous touche dès les première notes

Artiste pluridisciplinaire, elle s’accompagne de guitare, ukulele, piano ou encore de basse mais ce qu’elle aime par dessous tout c’est se laisser emporter en chantant.

Passionnée par le R&B américain, elle décide de chanter uniquement en anglais comme les artistes qui l’ont bercée.

Concert gratuit

Tapas et bar sur place

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Cafi Shop 30, boulevard Georges Clémenceau 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T19:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:00:00+02:00

2023-10-07T19:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:00:00+02:00