FENETRE PARTCHHHY ! Jeudi 6 juillet, 19h00 Cafi Shop

Le jeudi 6 juillet, venez passer une soirée exclusive dans le patio du Cafi shop, café-restaurant-épicerie du 4e arrondissement !

Au programme :

Apéro tapas maison et DJ set dès 19h

6 humoristes marseillais dès 21h pour 1h de rire !

Le tout, joué par la fenêtre de la cuisine du Cafi shop, donnant directement sur le patio.

un événement original, BY THE WINDOW !

Entrée gratuite, sortie au chapeau

️ Réservations gratuites : https://www.billetweb.fr/fenetre-party-cafi-shop

Cafi Shop 30, boulevard Georges Clémenceau 13004 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

