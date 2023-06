La Nocturne du Cafi Shop #13 Cafi Shop Marseille, 30 juin 2023, Marseille.

La 13eme Nocturne du Cafi Shop, c’est tout un symbole !

On change pas une équipe qui gagne :

Le Cafi n’a pas pu s’offrir Louis 13 mais le très bon Louis 31, le plus marseillais des enfants de Versailles !

Accompagné par le mercenaire Boulafa Set représentant du Cafi Shop Records.

Ils vogueront tous les deux sur les eaux tropicales, disco, afro et house à la recherche des pépites musicales et 13or enfouis.

Dj Set :

Louis 31

Louis 31 se passionne pour la musique très tôt. Ne délaissant aucun genre, il se prend à collectionner des vinyles en vouant un intérêt marqué à la culture club des années 80-90.

Ses productions et mixes sont influencés par sa passion pour la

science-fiction. Pensés comme une invitation au voyage, Louis mêle lumière et obscurité.

On a pu le voir sur scène aux côtés de Etienne de Crecy, la Mamie’s, Camion Bazar ou encore Bellaire.

Boulafa Set

Florent Benetti aka Boulafa Set est un Dj’épicier, tenancier du Cafi Shop le jour et Dj la nuit.

Marseillais de naissance, il est à l’image de sa ville. Un melting-pot teinté de sonorités afro, orientales, tropicales, de musiques urbaines et électroniques.

Un Oaï dans lequel les genres, les époques et les danseurs sur la piste s’entremêlent.

Food:

Focaccia avec la Casa Rubini Focacceria

Formé par le Vice-Président de l’Association des boulangers de Gênes, Cédric Rubini, italien d’origine, fonde Casa Rubini, la première focacceria artisanale génoise à Marseille « proposant les meilleures focaccias de la ville » (Petit Fûté)

Hot-Dog Cafi avec la Sôcisse de Marseille

Véritable symbole de la cité phocéenne, la Sôcisse de Marseille s’invite au Cafi dans un Hot-Dog revisité.

Bières, vins et spiritueux de l’épicerie

Infos :

19H – 23H

Soirée sans réservation

Place dans la limite disponible

Cafi Shop 30, boulevard Georges Clémenceau 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:00:00+02:00

