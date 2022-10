Apprendre les discriminations en famille, par le jeu ! cafézoïde Paris Catégorie d’évènement: Paris

Apprendre les discriminations en famille, par le jeu ! Mercredi 12 octobre, 16h00 cafézoïde

Entrée libre, sans inscription

Atelier tout public autour de la lutte contre les discriminations cafézoïde 92bis Quai de la Loire, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Dans le cadre de la Semaine parisienne de lutte contre les discriminations, l’association Korhom propose à tous et toutes, enfants, adultes et familles, d’apprendre les discriminations en jouant. Des jeux et des débats vous permettront de réfléchir sur les notions de stéréotypes et discriminations, puis de proposer des actions pour plus d’égalité !

2022-10-12T16:00:00+02:00

2022-10-12T18:00:00+02:00

