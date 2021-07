Cafézoïde: à vous de jouer! Paris Plages Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h

gratuit

Espace inter – générationnel de jeux et ateliers de créativité proposés par le premier café culturel des enfants.

Un lieu ouvert à tous et à toutes, des tout petits aux plus grands pour profiter des livres et jeux mis à disposition. Vous pourrez également profiter de nombreux ateliers : ateliers, jeux, musique, danse, contes, livres, jardinage.

Passage du permis de jouer durable en 10 jeux

Espace petite enfance – Espace livre et bien-être – Scène ouverte ados – deux ateliers de créativité par après-midi – atelier croquis, mosaïque, construction de tipis, bijoux, peinture – jardinage en lien avec le jardin partagé Thionville et ateliers de n’importe quoi – accueil inconditionnel du plus jeune aux plus grands

Dimanche 2 septembre : anniversaire du Cafézoïde »

*Accueil des moins de 18 ans mais adultes accompagnants bienvenus

Paris Plages Bassin de la Villette Quai de Loire Paris 75019

5 : Laumière (284m) 7 : Riquet (352m)



Contact :Cafézoide 01 42 38 26 37

Date complète :

Jean-Baptiste Gurliat