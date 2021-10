Issy-les-Moulineaux Maison de Corentin Celton Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux CaféZen A3N Maison de Corentin Celton Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

CaféZen A3N Maison de Corentin Celton, 8 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux. CaféZen A3N

du lundi 8 novembre au lundi 29 novembre à Maison de Corentin Celton

**CaféZen A3N**, avec Anne-Geneviève Soleil, psychologue Périnatalité, et Marie Mathilde Tasset de Landtsheer, Psychologue. Temps d’accueil et d’écoute pour futurs et nouveaux parents. Découverte de l’association, échanges entre parents, petite pause conviviale avec votre bébé… Agenda et réservations en ligne sur : [www.a3n.org](http://www.a3n.org)

Sur réservation auprès d’A3N

Rencontre conviviale entre futurs et nouveaux parents ! Maison de Corentin Celton 10 Rue Henri Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T10:00:00 2021-11-08T12:00:00;2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Maison de Corentin Celton Adresse 10 Rue Henri Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Maison de Corentin Celton Issy-les-Moulineaux