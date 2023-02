Cafetera Roja SALLE DORIAN, 17 mars 2023, FRAISSES.

Le concert initialement prévu le 03/03/23 à 20h30 est reporté au 17/03/23, les billets déjà vendus restent valables.La Cafetera Roja, c’est le refus des étiquettes, ils ne sont pas rock, pas trip hop, pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas latino, leur gloubiboulga, c’est le temps qui l’a mijoté, la « sono mondiale » s’y est invitée, leur langage, ils se le sont inventé. Ils sont aujourd’hui, « hip hop – world », tout autant que « rock-électro ». En quittant Barcelone, leur espagnol se transforme, se mélange au français, à l’allemand, l’anglais, ils fabriquent leur propre esperanto, leur son transpire la joie de jouer ensemble.Une œuvre humaniste de citoyens du monde déracinés mais « Full of Hope », des chansons baignées d’amour et de liberté, solaires et parfois nonchalantes. On y devine des influences west coast d’un Dr Dre sur « I don’t need you », la créativité d’Outkast sur « Walk like That ». Le disque s’ouvre sur un clair de lune rappé en allemand, « Moonlight », puis réminiscence du Trip hop anglais des 90’s, glisse doucement vers des gimmicks électro sur « One Eighty » pour finalement, nous délivrer son message d’espoir, « C’est l’amour», rencontre d’arpèges, de sérénade espagnole et de flow reggae. on y croise aussi une Cumbia en anglais, « Escucha Mi Son » et un ovni en dialecte autrichien, « Alter Schleger ».

SALLE DORIAN FRAISSES Rue de l’Ondaine Loire

