Paris Ca’Fête Musicale Bibliothèque François Villon Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 11h00 à 12h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Découvertes musicales autour d’un petit déjeuner Rejoignez l’équipe des bibliothécaires autour d’un petit-déjeuner sur le thème de la musique. Et n’hésitez pas à venir partager vos disques ou films musicaux préférés avec nous ! Une sélection musicale dont vous êtes le héros. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/

CaFête Musicale

Détails
Catégories d'Évènement: ile de france, Paris

Autres
Lieu
Bibliothèque François Villon

Adresse
81, boulevard de la Villette

Ville
Paris

