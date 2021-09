Chabeuil Esquisse Chabeuil, Drôme Cafet’CEV d’octobre Esquisse Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Esquisse, le mardi 12 octobre à 12:00

Evénement mensuel, ouvert à tous les adhérents, sera animé par Octave COLSON et Muriel CHAULET et se déroulera de la manière suivante : – Accueil libre des participants, échanges ; – Bilan sur les projets et groupes de travail en cours ; – Recueil de vos besoins et envies pour les mois à venir. Participation : 15 €

Sur Inscription

Nous sommes heureux de vous inviter à notre prochaine Cafet’ CEV, moment de partage et de rencontres ! Esquisse 26120 Chabeuil ZA Les Gouvernaux rue Victor Roux Chabeuil Drôme

