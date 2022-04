Cafet’CEV d’avril Saison 2 Valence Catégories d’évènement: Drôme

Saison 2, le mardi 19 avril à 12:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine Cafet’CEV ! Nous vous préparons un “Qui se cache derrière ?” Nous allons demander à chaque participant de se décrire en 3 mots lors de l’inscription. Au déjeuner, nous essayerons ensemble de découvrir qui est la personne qui se cache derrière ! Facile ? Et si vous veniez tester ? RDV le mardi 19 avril de 12h à 14h au Saison 2 – Chemin de Thabor 26000 Valence – PAF 20€ /!\ inscription possible jusqu’à vendredi 15/04

