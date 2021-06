CAF’ESTIVAL Café 2 la Mairie, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Lailly-en-val.

CAF’ESTIVAL

du vendredi 2 juillet au samedi 21 août à Café 2 la Mairie

À l’occasion de sa réouverture et pour fêter les beaux jours, Le Café 2 vous a concocté 2 Week-ends remplis d’événements les 25 & 26 JUIN et les 27 & 28 AOÛT pour bien démarrer et pour très bien finir cet été de liberté retrouvée ! Des concerts, des spectacles, des projections, des ateliers participatifs… Et entre les deux, le Café 2 vous invite tous les vendredi et samedi soirs de l’été à des rendez-vous musicaux : concerts et/ou scène ouverte ! Tous ces événements sont gratuits (on fait passer le chapeau !) et se dérouleront dans la cour intérieure flambant neuve du Café 2 la Mairie à Lailly en Val.

Voir https://cafe2lamairie.fr/

CAF’ESTIVAL, Festival culturel au Café 2 la Mairie à Lailly en Val.

Café 2 la Mairie 2 Rue de la Mairie, Lailly-en-val Lailly-en-val



