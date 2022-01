CaféSIS – Santé Online Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Online, le jeudi 3 février à 13:00

LE PROGRAMME D’AUJOURD’HUI : * Un point d’information par Franck Richecoeur, Directeur de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes * Présentation par **Vincent Lebon** du M2 Imagerie Biomédicale (Master E3A) * Présentation par **Alexandre Vignaud** du laboratoire NeuroSpin de l’équipe de recherche METRIC * Un moment de questions/réponses [**Lien de connexion**](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU2MjAxMDUtMWY1NS00NDc5LWFkNmMtYWUwYzk2Y2ZmN2M0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261f3e3b8-9b52-433a-a4eb-c67334ce54d5%22%2c%22Oid%22%3a%22f655267e-88ca-4b09-89e7-2bfe111c9475%22%7d)

Entrée libre

